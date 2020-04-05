Королева Елизавета II выразила уверенность в победе над COVID-19

https://static.news.ru/photo/738dd986-7777-11ea-80a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pool /Global Look Press

Королева Елизавета II в связи с пандемией коронавируса записала обращение к жителям страны, в котором поблагодарила британцев, соблюдающих карантин. По её словам, таким образом каждый участвует в борьбе с новым заболеванием.

Вместе мы справляемся с этой болезнью, и я хочу заверить вас, что если мы будем оставаться едиными и непоколебимыми, то мы победим её, — отметила королева.

Елизавета II подчеркнула, что британцы живут в тяжёлое время. Нарушены многие сферы жизни, включая финансовую. Однако она надеется, что будущее поколение поймёт, что их предшественники были сильными.

Кроме того, глава государства напомнила о некоторых чертах, которые есть у каждого гражданина королевства.

Такие черты, как самодисциплина, спокойная, жизнеутверждающая решимость и сочувствие к ближнему, по-прежнему являются основными в нашей стране, — подытожила Елизавета II.

Ранее эпидемиолог из Имперского колледжа Лондона Нил Фергюсон заявил, что снижение распространения заболеваемости связано с мерами британских властей. Из-за этого уменьшается число пациентов, госпитализированных в больницы.

NEWS.ru писал, что пик вспышки коронавирусной инфекции в Великобритании может наблюдаться в ближайшие несколько недель. Об этом заявил министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок. Он призвал всех переболевших коронавирусом людей придерживаться правил социального дистанцирования.