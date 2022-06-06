Комбат ДНР Ходаковский оценил боеспособность украинских войск Комбат ДНР Ходаковский заявил о небоеспособности трети украинских войск

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Командир батальона «Восток» Донецкой Народной Республики Александр Ходаковский заявил, что около трети кадровых украинских частей перестали быть боеспособными в ходе действий России на Украине. По его словам, которые приводит Telegram-канал «Пул N3», в обозримом будущем большая часть кадрового состава украинской армии будет вынужденно заменена на неопытных солдат.

Думаю, что процентов 30 кадровых украинских частей, которые начинали с нами воевать, уже на сегодняшний день небоеспособно. И тенденция негативная продолжается, — отметил Ходаковский.

Ранее глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что успехи Вооруженных сил России в ходе спецоперации на Украине становятся очевидными для Киева и его западных союзников. По мнению сенатора, военнослужащие ВС РФ смогли добиться положительных результатов благодаря применению тактики «малых котлов», которая предполагает «плотное окружение» вражеских войск на небольших территориях, отрезание путей снабжения и лишение возможностей для отступления.