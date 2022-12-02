Коломойский выбыл из украинского списка Forbes Коломойский выбыл из украинского списка долларовых миллиардеров Forbes

Фото: Михаил Маркив/РИА Новости

Игорь Коломойский

Украинский олигарх Игорь Коломойский лишился статуса долларового миллиардера в списке Forbes, сообщается на сайте журнала. Издание оценило его активы в $850 млн.

В прошлом году состояние бизнесмена оценивали в $1,8 млрд, он занимал четвертое место в списке богатейших украинцев. Зимой этого года достаток Коломойского достиг отметки $1,9 млрд. Состояние предпринимателя уменьшилось после потери «Укрнафты» и «Укртатнафты». Кроме того, по информации Forbes, часть дохода была утрачена в результате повреждения Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.

Еще на $70 млн снизилась доходность Коломойского от медиасферы.

Ранее сообщалось, что украинские власти решили национализировать компании «Укрнафта», «Укртатнафта», «Мотор Сич» и «АвтоКрАЗ». Принудительное отчуждение акций предприятий в пользу государства произошло 6 ноября. Решение приняли представители Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Ранее стало известно, что президент Украины может лишить гражданства некоторых лиц, в том числе и Коломойского. Советник руководителя офиса главы государства Сергей Лещенко не исключил возможность передачи Коломойского США, где в его отношении введены рестрикции и проходит расследование.