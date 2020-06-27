Коломойский потребовал возбуждения дела против Порошенко

https://static.news.ru/photo/663a74d6-b8b0-11ea-8a1e-fa163e074e61_660.jpg Игорь Коломойский Фото: Михаил Маркив/РИА Новости

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский потребовал возбудить уголовное дело против бывшего президента Украины Петра Порошенко. Такое заявление он сделал после публикации книги экс-советника по нацбезопасности США Джона Болтона.

Бизнесмен Игорь Коломойский написал заявление на имя генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, в котором требует возбудить уголовное дело против экс-президента Украины Петра Порошенко по части 1 статьи 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием), — цитирует его РИА Новости.

В книге Болтон детально описывает свой первый визит на Украину, во время которого Порошенко попросил ввести санкции против Коломойкого. Экс-советник по нацбезопасности предложил президенту передать в Минюст США улики против бизнесмена. В ответ на это Порошенко заявил о желании приобрести больше американского оружия.

Как ранее писал NEWS.ru, суд в Киеве обязал офис генпрокурора открыть новое уголовное дело против Порошенко.