Климкин предсказал проблемы для ЕС из-за предложения Меркель о Путине

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин подверг критике канцлера Германии Ангелу Меркель за её предложение провести саммит Евросоюза с участием президента России Владимира Путина. Своё мнение экс-глава украинской дипломатии высказал в эфире канала UkrLife.

Пусть себе Меркель сколько угодно встречается с Путиным, и Макрон. Но непосредственно в документах ЕС написано, что не может быть встречи ЕС на высшем уровне с Россией, — сказал Климкин.

По мнению бывшего руководителя МИД, инициатива Меркель ведёт к возвращению «нормальности» в отношениях с Москвой.

При этом встречу Путина с американским президентом Байденом Климкин посчитал оправданной, поскольку на ней обсуждались «критические вопросы». Также возможными он считает встречи российского лидера с Меркель или президентом Франции Макроном, но только в том случае, если эти встречи не будут проходить под эгидой Евросоюза.

Но когда ЕС официально начинает общаться с Путиным, это означает возвращение к нормальным отношениям между ЕС и Россией. И это означает, что принципы и ценности Евросоюза куда-то очень далеко засунули, — заявил Климкин.

Ранее сообщалось, что главы Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон предложили провести саммит Евросоюза с участием России. Однако большинство членов ЕС высказались против инициативы.

Прежде такие саммиты были регулярными, однако после 2014 года их проведение приостановилось.