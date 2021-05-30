Климкин посетовал на нежелание украинцев вступать в НАТО

https://static.news.ru/photo/0b34a5f6-7e79-11e9-89d4-fa163e074e61_660.jpg Павел Климкин Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Граждане Украины выступают против вступления в НАТО. Об этом заявил экс-министр иностранных дел страны Павел Климкин в рамках круглого стола в Киеве. Его слова приводит РИА Новости.

По информации экс-главы дипведомства, вступить в НАТО хотят меньше половины страны, а 13% при этом открыто заявляют о том, что являются сторонниками России.

Климкин убеждён, что именно это является причиной, по которой США и ЕС скептически оценивают перспективы Украины на вступление в Североатлантический альянс.

Украина является шестым государством, которое получило статус партнёра НАТО с расширенными возможностями. Для полноценного участия в Альянсе Украине, по словам бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена, нужно достичь ряда критериев, на это уйдёт большое количество времени.

По мнению экспертов, на полноценное членство в Альянсе Киеву не следует рассчитывать ещё не менее 20 лет.

Ранее Климкин рассказал, что спасёт Украину от России.