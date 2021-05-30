Климкин посетовал на нежелание украинцев вступать в НАТО

Граждане Украины выступают против вступления в НАТО. Об этом заявил экс-министр иностранных дел страны Павел Климкин в рамках круглого стола в Киеве. Его слова приводит РИА Новости.
По информации экс-главы дипведомства,
Климкин убеждён, что именно это является причиной, по которой США и ЕС скептически оценивают перспективы Украины на вступление в Североатлантический альянс.
Украина является шестым государством, которое получило статус партнёра НАТО с расширенными возможностями. Для полноценного участия в Альянсе Украине, по словам бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена, нужно достичь ряда критериев, на это уйдёт большое количество времени.
По мнению экспертов, на полноценное членство в Альянсе Киеву не следует рассчитывать ещё не менее 20 лет.
Ранее Климкин рассказал, что спасёт Украину от России.