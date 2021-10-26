Климатическую политику Польши будет диктовать Москва

Анна Москва — так зовут новую главу Министерства климата Польши. О её назначении, а также о смене других руководителей ведомств журналистам объявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. Ранее она работала замглавы Министерства морского хозяйства и судоходства. Об этом сообщает польское агентство PAP.

Сегодня в 17:00 (18:00 мск. — NEWS.ru) в президентском дворце состоится торжественная церемония назначения новых министров, — рассказал Моравецкий.

В том числе изменения коснулись и Министерства климата и окружающей среды. На этом посту Михала Куртыки, который объявил о своём решении уйти с должности в связи с семейными обстоятельствами, сменит 42-летняя Анна Москва.

У нового министра в прошлом опыт работы в правительстве в качестве заместителя министра морского хозяйства и судоходства. Москва также была ответственным лицом за организацию климатического саммита ООН, прошедшего в Польше в 2018 году.

Изменения коснулись и Министерства развития и технологии, его возглавит Петр Новак. Эта должность стала вакантной в связи с тем, что Моравецкий сложил с себя полномочия руководителя данного ведомства.

Ранее глава правительства Польши подвергся критике со стороны местных политиков. Причиной их жёстких высказываний стало его заявление о «третьей мировой», которую государство будет вести с Евросоюзом.