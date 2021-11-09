Кличко рассказал, в чьих интересах действует Путин
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
21:54, 09 ноября 2021
Мэр Киева Виталий КличкоФото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Президент России Владимир Путин действует исключительно в интересах своей страны, однако эти действия затрагивают национальные интересы Украины. Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил мэр Киева, в прошлом — известный боксёр Виталий Кличко.
Путин как лидер своей страны делает всё в интересах России, но эти интересы заходят за пределы Украины и входят в противоречие с Украиной. Он делает всё в интересах увеличения российской империи, но это затрагивает наши национальные интересы, — сказал Кличко.
Ранее Кличко объяснил, почему бокс и политика похожи между собой. Он, в частности, отметил, что жизнь, как и спорт, наносит большое количество ударов, на которые надо реагировать.