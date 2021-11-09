Кличко рассказал, в чьих интересах действует Путин

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Россия имеет «далекоидущие цели» в миграционном кризисе, разразившемся на границе Польши. В числе этих целей — дестабилизация Евросоюза. Такое мнение высказал министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский. Его слова приводит РИА Новости.

Россия имеет свои далекоидущие цели. Несомненно, это дестабилизация ситуации в ЕС, попытка перманентной дестабилизации Центральной и Восточной Европы. Несомненно, это стратегические цели России. Они хотят иметь инструмент влияния и шантажа...