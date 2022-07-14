Кива допустил убийство Шольца переданным Украине оружием Экс-депутат Рады Кива: Шольца могут убить оружием, переданным Украине

Фото: Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

Олаф Шольц

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что канцлера Германии Олафа Шольца и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен могут убить при помощи западного оружия, которое поставляется на Украину. По его словам, из-за действий контрабандистов оружие возвращается в Европу, где попадает в руки террористов и организованной преступности, сообщает РИА Новости.

Кива пояснил, что часть передаваемого Киеву оружия «едет не на фронт, а на сделку с покупателем». Через черный рынок оно позже может оказаться в любой стране мира, считает экс-депутат. По его мнению, если оружие попадет в руки экстремистов, это может оказаться угрозой для жизни известных европейских политиков.

Европа <...> находится в зоне риска начала террористических атак! Cмешно будет, если кортеж Шольца взорвут американским Javelin или самолет Урсулы фон дер Ляйен собьют английским NLAW, — предположил политик.

Ранее стало известно, что Илья Кива заявил: среди высшего руководства в Киеве есть много людей, которые ждут возможности поддержать российскую спецоперацию на Украине. Политик отметил, что таких чиновников «минимум десять». Он добавил, что несколько депутатов Верховной рады уже покинули её и сотрудничают с Москвой.