https://static.news.ru/photo/7af390fe-557a-11ea-a728-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serhii Pustovit/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пользователи китайских социальных сетей обсуждают видеоролики с Украины, на которых засняты протесты граждан из-за возвращения своих соотечественников из города Ухань. Жители КНР удивлены реакцией украинцев.

Переводчик Сергей Китайский на своей странице в Facebook собрал комментарии, под которыми было больше всего лайков.

Если Украина так приняла своих собственных граждан, то я представляю, как мы её легко разорвём, если будет война, так как мои дети намного сплочённее украинцев, — написал один из пользователей, под комментарием четыре тысячи лайков.

Другой пользователь считает, что оставшиеся в Ухани украинцы должны чувствовать себя в большей безопасности, чем на родине.

Китайцы ради своих близких могут сплотиться и самоотверженно пожертвовать жизнью. Иностранцы, чтобы не принимать своих близких, могут грабить и убивать, — написал ещё один комментатор из КНР.

NEWS.ru сообщал, что жители Новых Санжар не хотели пускать эвакуированных из Китая соотечественников в санаторий МВД. Они перекрыли трассу, кидали камни в автобус и пытались вступить в стычку с полицией. В санаторий приехала глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая, чтобы успокоить местных жителей.

Президент страны Владимир Зеленский осудил поведение украинцев. По его словам, Украина напоминает Европу времён Средневековья.