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Европа

Кипр может отказаться от решения ЕС о закрытии неба для РФ

11:35, 03 марта 2022
Кипр может отказаться от решения ЕС о закрытии неба для РФ Фото: Martin Moxter/imageBROKER.com/Global Look Press
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Министр транспорта, коммуникаций и общественных работ Кипра Яннис Карусос сообщил о том, что островное государство может отказаться от единого решения ЕС о закрытии воздушного пространства для самолётов РФ, передаёт газета Phileleftheros. Он отметил, что киприотские власти обсудят этот вопрос в ближайшее время.

Мы скоро обсудим этот момент с министром иностранных дел Иоаннисом Касулидисом и лично с президентом Республики Кипр Никосом Анастасиадисом, чтобы принять решение, ответил Карусос на вопрос о возможной отмене закрытия неба для российских самолётов.

На фоне ситуации на Украине 27 февраля ЕС запретил российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией. Запрет касается как пассажирских рейсов, так и частных джетов. В ответ Москва запретила использовать своё воздушное пространство авиакомпаниям 36 стран, которые закрыли небо в рамках нового пакета санкций.

Кроме этого, американский производитель авиатехники Boeing приостановил обслуживание и техподдержку российских перевозчиков. Вслед за этим аналогичным образом поступили и в Airbus.

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