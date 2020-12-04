Кипр может ослабить ограничения для привитых от COVID-19 авиапассажиров

Прилетающих на Кипр авиапассажиров могут освободить от требования предъявлять справку об отрицательном тесте на коронавирус при условии прохождения вакцинации.
Как
Помимо отмены требования о наличии справки, поменяется классификация стран по эпидемиологической ситуации. Вместо нынешних трёх категорий — A, B и C — появятся четыре — «зелёная», «оранжевая», «красная» и «серая». В теории это может позволить гражданам РФ с марта приезжать на Кипр без специального разрешения. Сейчас РФ находится в категории C.
Для граждан стран «зелёной» категории не будет никаких ограничений. Жители государств, отнесённых к «оранжевой» категории, должны будут предъявить результат теста, сданного не ранее чем за 72 часа до вылета. Граждане «красных» стран обязаны пройти тестирование дважды, карантин им не предписан. К этим трём категориям отнесены страны ЕС, европейской экономической зоны, а также Россия, Украина, Израиль, Ливан, ОАЭ, Саудовская Аравия, Иордания, Белоруссия и Египет. Все остальные страны относятся к «серым» — их граждане должны сдать лабораторный анализ не ранее чем за 72 часа до вылета, а по прибытии на остров их ожидает прохождение карантина.
Ранее власти Греции приняли решение продлить разрешение на въезд в страну до 500 россиян в неделю при наличии у них отрицательного теста на коронавирус и ваучера на отель или документа с точным адресом временного проживания, передавал NEWS.ru.