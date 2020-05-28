Саакашвили предупредил об усилении влияния России в регионах Украины

https://static.news.ru/photo/e596693c-a105-11ea-b817-fa163e074e61_660.jpg Михаил Саакашвили Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который на данный момент занимает пост главы исполнительного комитета реформ на Украине, сообщил об опасности усиления российского влияния в регионах страны.

Мы оказались сейчас в ситуации, когда Россия получит выгоду от отсутствия процесса реформ на Украине. Мы видим свидетельства этого и в открытых источниках информации, и в некоторых разведывательных данных. Опасность в том, что отдельные регионы могут попасть под российское влияние, — цитирует его ТАСС.

Саакашвили назвал происходящее балканским сценарием. Он отметил, что в стране сделают всё для того, чтобы он не был реализован.

Как информировал NEWS.ru, Михаил Саакашвили по украинским законам не может войти в состав правительства из-за имеющейся у него судимости. Однако лидер Украины Владимир Зеленский придумал для него новую должность.