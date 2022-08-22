Киевлянам рекомендовали реже быть на улице из-за ухудшения качества воздуха

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Из-за ухудшения качества воздуха киевлянам рекомендовали реже бывать на улице, сообщили в Telegram-канале Киевской городской государственной администрации (КМДА). Воздух в Киеве приблизился к границе допустимой нормы содержания взвешенных частиц (загрязняющая воздух субстанция). В КМДА уточнили, что источник загрязнения находится за пределами украинской столицы.

Зафиксировано приближение к предельно допустимой концентрации взвешенных частиц (пыли. — NEWS.ru). Источник образования пыли находится за территориальными пределами города Киева. Повышение концентрации происходит за счет перемещения воздушными массами пыли с юго-восточного направления, — сказано в сообщении.

Таким образом, на левом берегу Киева концентрация пыли составила 392 микрограмм на кубический метр, а на правом — 339 микрограмм на кубический метр. При этом предельно допустимая норма содержания взвешенных частиц в воздухе составляет 500 микрограмм на кубометр.

Киевские власти рекомендовали местным жителям закрыть окна в домах, реже проводить время на улице, а также пить воду.

Ранее на юге и юго-западе Москвы очевидцы заметили усилившийся запах гари и смог. В частности, дискомфорт испытывают жители районов Зюзино, Коньково и Раменки. В управлении комплекса городского хозяйства города при этом отметили, что превышения предельно допустимых норм концентрации взвешенных частиц в столице не зафиксировано. По данным чиновников, из-за направления ветра и «ослабления условий рассеивания» ночью и утром запах гари от лесных пожаров ощущается сильнее.