https://static.news.ru/photo/57581ca6-1b04-11ea-b44f-fa163e074e61_660.jpg Фото: most.life

Первый штраф за полёт над Крымом взыскала Украина с казахстанской авиакомпании.

Об этом пресс-центр командования Воздушных сил ВСУ сообщил в своём Facebook, ссылаясь на Государственную авиационную службу. По её данным, оштрафована авиакомпания Euro-Asia Air, борт которой пролетел над полуостровом 8 августа.

Казахские авиалинии признали свою вину и добровольно оплатили эти средства, — говорится в сообщении.

Сумма штрафа составила 136 тысяч гривен (около $5,9 тыс.). Деньги поступят в госбюджет Украины.

Ранее NEWS.ru писал о том, что самолёт Fokker 100 авиакомпании Bek Air разбился вблизи аэропорта Алма-Аты. Лайнер упал сразу после взлёта непосредственно за взлётно-посадочной полосой. По предварительным данным, на борту находилось около 90 человек, сообщается о 14 погибших.