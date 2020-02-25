https://static.news.ru/photo/4449519e-57d5-11ea-a759-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинцы считают, что возвращение смертной казни является первой проблемой, которую необходимо решить во время всенародного референдума, заявил первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

Вот скажите, может сегодня в европейской стране референдум вернуть смертную казнь? — цитирует политика ТАСС.

Мораторий на смертную казнь первый раз ввели на Украине в 1995 году, но документ действовал несколько месяцев. Новый запрет вступил в силу в 1997-м. Окончательно Киев отказался от данного вида наказания 1 июля 2003 года, после присоединения к протоколу Европейской конвенции о правах человека.

Ранее NEWS.ru сообщал, что полная деградация государства и общества воцарилась на Украине. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров, комментируя сообщения о том, что большинство украинцев отказались возвращаться на родину с круизного лайнера Diamond Princess, на котором был объявлен карантин из-за коронавируса.