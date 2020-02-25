Украинцы считают, что возвращение смертной казни является первой проблемой, которую необходимо решить во время всенародного референдума, заявил первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.
Вот скажите, может сегодня в европейской стране референдум вернуть смертную казнь? — цитирует политика ТАСС.
Мораторий на смертную казнь первый раз ввели на Украине в 1995 году, но документ действовал несколько месяцев. Новый запрет вступил в силу в 1997-м. Окончательно Киев отказался от данного вида наказания 1 июля 2003 года, после присоединения к протоколу Европейской конвенции о правах человека.
Ранее NEWS.ru сообщал, что полная деградация государства и общества воцарилась на Украине. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров, комментируя сообщения о том, что большинство украинцев отказались возвращаться на родину с круизного лайнера Diamond Princess, на котором был объявлен карантин из-за коронавируса.