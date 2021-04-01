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Киев протестует из-за военного призыва в Крыму

23:48, 01 апреля 2021 38
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Протест в связи с кампанией по призыву в Вооружённые силы России в Крыму и Севастополе выразило Министерство иностранных дел Украины. Об этом сообщает пресс-служба украинского дипведомства.

В заявлении говорится, что МИД Украины решительно протестует против совершения Российской Федерацией «военного преступления» — призыва проживающих на «оккупированных территориях» украинских граждан в российскую армию.

Кроме того, в ведомстве призвали мировое сообщество дать оценку действиям России и усилить давление на неё в сфере политики и дипломатии.

Крым вошёл в состав РФ весной 2014 года по результатам референдума. Украина и ряд стран Запада не признали результаты народного волеизъявления.

Воинский весенний призыв стартовал в России 1 апреля.

Ранее NEWS.ru писал, что призывная кампания в стране вновь пройдёт с коронавирусными ограничениями.

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