Киев протестует из-за военного призыва в Крыму

https://static.news.ru/photo/60e52904-062c-11ea-a74f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Протест в связи с кампанией по призыву в Вооружённые силы России в Крыму и Севастополе выразило Министерство иностранных дел Украины. Об этом сообщает пресс-служба украинского дипведомства.

В заявлении говорится , что МИД Украины решительно протестует против совершения Российской Федерацией «военного преступления» — призыва проживающих на «оккупированных территориях» украинских граждан в российскую армию.

Кроме того, в ведомстве призвали мировое сообщество дать оценку действиям России и усилить давление на неё в сфере политики и дипломатии.

Крым вошёл в состав РФ весной 2014 года по результатам референдума. Украина и ряд стран Запада не признали результаты народного волеизъявления.

Воинский весенний призыв стартовал в России 1 апреля.

Ранее NEWS.ru писал, что призывная кампания в стране вновь пройдёт с коронавирусными ограничениями.