Киев приостановил рассмотрение заявлений россиян на иммиграцию и ВНЖ

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Киев, Украина

Кабинет министров Украины приостановил рассмотрение заявок граждан РФ для оформления иммиграции и вида на жительство (ВНЖ), сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук. В своем Telegram-канале он уточнил, что кабмин не будет рассматривать заявления во время военного положения, а также в течение 30 дней после его прекращения. Помимо этого, украинские власти также не рассмотрят заявления об оформлении утраченных или похищенных документов.

В период военного положения и в течение 30 дней со дня его прекращения или отмены останавливается рассмотрение заявлений об оформлении разрешения на иммиграцию, оформление, в том числе утраченных или похищенных, документов и обмен свидетельств на постоянное или временное проживание, поданных гражданами РФ, — написал Мельничук.

Мельничук уточнил, что кабмин Украины определил ряд категорий граждан, которых не коснутся данные ограничения.

Украинское издание «Вести» уточняет, что нововведения не распространяются на супругов и близких родственников граждан Украины, а также лиц, по закону прибывших для трудоустройства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 606 представителей органов власти России, соответствующий документ публикован на сайте офиса украинского лидера. В список включены имена 28 членов Совета безопасности РФ, 154 членов Совета Федерации и 424 депутатов Госдумы.