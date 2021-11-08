Киев придумал новый способ вернуть Донбасс

Киев считает необходимым создание новой подгруппы в рамках трёхсторонней контактной группы по Донбассу. Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. Его слова приводятся в Telegram-канале офиса украинского лидера.

Также необходимо создать новую подгруппу, которая будет работать над возвращением Украине контроля за государственной границей на Донбассе. Если российская сторона признает минские договорённости, то должна согласиться с тем, чтобы на уровне Трёхсторонней контактной группы реализовать пункты «Минска», — сказал Никифоров.

Он также отметил, что к работе группы по Донбассу присоединится новая вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что дата встречи министров иностранных дел «нормандской четвёрки» не определена, поскольку необходимо понять, каким должен быть результат встречи и будет ли украинская сторона соблюдать эти решения. Москва же не заинтересована в мероприятиях «для галочки».