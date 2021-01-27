Киев определился с судьбой крейсера «Украина»

https://static.news.ru/photo/cd538116-60b8-11eb-921b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

Украинские власти приняли решение в отношении недостроенного тяжёлого ракетного крейсера «Украина». Об этом рассказал вице-премьер страны Олег Уруский.

Он пояснил, что корабль невозможно ввести в состав украинского военного флота. При этом крейсер создаёт неудобства для завода, занимая место.

По словам чиновника, с «Украины» будет снято всё вооружение, после чего корабль выставят на продажу. В случае если покупатель не найдётся, крейсер отправят на слом, сообщает издание «День».

Ракетный крейсер проекта 1164 «Атлант» был заложен в 1984 году на судостроительном заводе имени 61 коммунара в Николаеве. Тогда он носил название «Адмирал флота Лобов». В 1990 году корабль был спущен на воду, а в 1993-м переименован в «Украину».

На тот момент он находился на стадии 75% готовности. Достройка крейсера была приостановлена из-за отсутствия финансирования. Попытки её возобновить предпринимались неоднократно, но оказались безуспешными. В 2017 году в Минобороны Украины заявили, что ВМС корабль не нужен. Экс-президент Пётр Порошенко принял решение об утилизации крейсера, однако сменивший его Владимир Зеленский заявил, что не допустит этого.

Как писал NEWS.ru, командующий украинскими ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа объяснил отказ флота от «Украины» тем, что у России нет авианосцев. По его словам, крейсер задумывался именно как «убийца авианосцев». Он добавил, что сейчас такой корабль может быть не более чем большой мишенью.