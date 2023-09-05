Киев объявил о начале третьей мировой войны Секретарь СНБО Данилов: Украина уже ведет третью мировую войну

Фото: Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Третья мировая война уже началась и идет определенное время в гибридном периоде, заявил в ходе выступления на Киевском форуме безопасности секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он также призвал НАТО рассмотреть вопрос о приеме Украины в состав Альянса.

Настойчивость всех наших граждан доказывает, что Украина должна стать членом НАТО. Мы усилим Альянс. Те события, которые будут разворачиваться в мире, они не будут прекращаться. Если кто-то считает, что третья мировая не началась, то это большая ошибка. Она уже началась, идет определенное время в гибридном периоде, а сейчас она вошла в активную фазу, — сказал Данилов.

Он также добавил, что, исходя из геополитических обстоятельств современности, нынешний конфликт не последний в мире и после него изменится роль многих мировых институций, включая ООН.

Ранее ветеран разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер указал, что политика киевского руководства может спровоцировать глобальный конфликт. По его словам, Украина попытается втянуть НАТО в конфликт с Россией, так как кадровый кризис не позволяет ВСУ добиться успехов на передовой. Вмешательство НАТО украинским властям кажется наиболее очевидным и приемлемым сценарием в условиях отсутствия реальных достижений на передовой. Однако, как подчеркнул Риттер, при таком развитии событий третья мировая война станет неизбежной.