Украина бойкотирует встречу Совбеза ООН

https://static.news.ru/photo/947e8328-3489-11eb-be77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/Global Look Press

Украинская сторона будет бойкотировать встречу Совета безопасности ООН, в которой будут принимать участие представители Донецкой о Луганской народных республик. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, таким же образом поступят США, Великобритания, Франция, Германия, Бельгия и Эстония.

То есть все, кроме РФ, страны — участницы ОБСЕ, входящие сегодня в Совбез, — цитирует министра РИА Новости.

Кулеба назвал это «важным сигналом», поскольку ОБСЕ участвует в переговорном процессе в рамках Трёхсторонней контактной группы.

Встреча должна состояться 2 декабря. Она будет посвящена Минским соглашениям по Донбассу. От ДНР в ней будет участвовать министр иностранных дел Наталья Никонорова, от ЛНР — полномочный представитель республики в контактной группе по Донбассу Владислав Дейнего.

Заседание будет проходить по «формуле Арриа», подразумевающей неформальные конфиденциальные встречи, которые не предусмотрены ни Уставом ООН, ни правилами Совбеза.

Ранее NEWS.ru писал, что свой вариант разрешения ситуации в Донбассе и возвращения региона под контроль Киева предложила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко. По её мнению, это можно сделать, предоставив жителям ДНР и ЛНР «много денег», «хорошие условия» и жильё. Она утверждает, что таким образом проживающих в Донбассе можно «перекупить сотнями тысяч».