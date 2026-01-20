Карл III отказался встречаться с вернувшимся из США принцем Гарри

Король Великобритании Карл III отказался встречаться со своим младшим сыном принцем Гарри, сообщает издание Daily Star. Член семьи монарха прибыл в Лондон из Соединенных Штатов. Принц намерен судиться с изданиями Daily Mail и Mail on Sunday, которые он обвиняет в нарушении конфиденциальности и незаконном сборе информации.

Согласно источникам в Букингемском дворце, король Чарльз не встретится с принцем Гарри во время его возвращения в Великобританию на этой неделе. Герцог Сассекский прибудет в Лондон для участия в очередном напряженном судебном разбирательстве, — говорится в публикации.

Источники добавили, что Карл III также должен приехать в Лондон из Шотландии. Там он проходит лечение от рака. Однако в графике короля не указана встреча с сыном.

Ранее частный детектив Гэвин Берроуз обвинил юристов принца Гарри в давлении и запугивании свидетелей. Он открыто заявил, что всерьез опасается за свою безопасность, из-за чего намерен давать показания только в дистанционном формате.