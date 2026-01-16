Принца Гарри обвинили в запугивании свидетелей перед судом Частный детектив Берроуз заявил об угрозах со стороны юристов принца Гарри

Частный детектив Гэвин Берроуз обвинил юристов принца Гарри в давлении и запугивании свидетелей, сообщает издание Radar Online. Мужчина официально заявил, что всерьез опасается за свою безопасность, из-за чего намерен давать показания только в дистанционном формате.

Конфликт тянется с 2021 года, когда Берроуз признался в незаконной прослушке телефонов для издательства Associated Newspapers (AN), но позже внезапно отказался от своих слов. Детектив утверждает, что его подписи в документах были подделаны, а текущая тактика юридической команды принца носит принудительный характер. Гарри вместе с артистами Элтоном Джоном и Элизабет Херли пытаются доказать факт массового нарушения неприкосновенности частной жизни со стороны AN — владельца Daily Mail.

Полноценное разбирательство стартует 19 января, ради чего принц Гарри планирует лично прибыть в Великобританию. Несмотря на визит, долгожданное воссоединение с семьей остается под вопросом: король Карл III в это время, вероятнее всего, будет находиться в Шотландии.

Ранее супруга принца Меган Маркл потребовала предоставить ей для поездки в Великобританию четыре этажа отеля, охрану и личного шеф-повара, чем взбесила жителей королевства. По информации журналистов, она будет сопровождать принца Гарри на играх Invictus.