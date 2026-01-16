Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 12:10

Принца Гарри обвинили в запугивании свидетелей перед судом

Частный детектив Берроуз заявил об угрозах со стороны юристов принца Гарри

Меган Маркл и принц Гарри Меган Маркл и принц Гарри Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Частный детектив Гэвин Берроуз обвинил юристов принца Гарри в давлении и запугивании свидетелей, сообщает издание Radar Online. Мужчина официально заявил, что всерьез опасается за свою безопасность, из-за чего намерен давать показания только в дистанционном формате.

Конфликт тянется с 2021 года, когда Берроуз признался в незаконной прослушке телефонов для издательства Associated Newspapers (AN), но позже внезапно отказался от своих слов. Детектив утверждает, что его подписи в документах были подделаны, а текущая тактика юридической команды принца носит принудительный характер. Гарри вместе с артистами Элтоном Джоном и Элизабет Херли пытаются доказать факт массового нарушения неприкосновенности частной жизни со стороны AN — владельца Daily Mail.

Полноценное разбирательство стартует 19 января, ради чего принц Гарри планирует лично прибыть в Великобританию. Несмотря на визит, долгожданное воссоединение с семьей остается под вопросом: король Карл III в это время, вероятнее всего, будет находиться в Шотландии.

Ранее супруга принца Меган Маркл потребовала предоставить ей для поездки в Великобританию четыре этажа отеля, охрану и личного шеф-повара, чем взбесила жителей королевства. По информации журналистов, она будет сопровождать принца Гарри на играх Invictus.

принцы
Великобритания
свидетели
суды
принц Гарри
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«ВКонтакте» вырос спрос на рекламу у авторов
Глаза сохнут изнутри: жертва кислотного маньяка рассказала о своей жизни
В ЕС предупредили США о «пересечении красных линий» при захвате Гренландии
«Киношная история»: экс-адвокат Касаткина о его перспективах в баскетболе
Песков рассказал об усилиях Путина по деэскалации на Ближнем Востоке
Тимошенко назвала режим Зеленского фашистским
В Кремле оценили сигналы европейских столиц о диалоге с Москвой
Подсчитаны запасы бензина и дизеля на Украине
Богомаз привел подробности нового удара ВСУ по Брянской области
Лишившийся ноги и руки боец СВО стал жертвой «схемы Долиной»
Депутат Верховной рады раскрыла неприятную для Киева правду
Кинолог объяснил, почему собаки любят сугробы
«Вероятность невысока»: Пушков усомнился в выходе Дании из НАТО
«Очень некрасиво»: в ОБСЕ о способности ЕС ответить на захват Гренландии
Помощь ИИ в создании судебного документа обернулась для ответчика штрафом
Во Франции уличили Макрона в желании воевать с Россией
«Сильно мучаются»: ВСУ «устроили маскарад» в Никополе
Стало известно, почему начался кризис российских гипермаркетов
В Польше назвали сроки проекта «Восточный щит»
Королевская семья Британии: новости, Гарри и Меган снимутся в кино?
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.