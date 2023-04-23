Каннский кинофестиваль собрались отключить от электричества Профсоюз CGT пригрозил оставить без света Каннский фестиваль из-за пенсионной реформы

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Объединение работников энергетической отрасли при ведущем профсоюзе Франции «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) пригрозило прекратить подачу электричества на Каннский кинофестиваль, Гран-при Монако и на турнир «Ролан Гаррос». Причиной является несогласие работников отрасли с принятой в стране новой пенсионной реформой. Об этом пишет Le Figaro.

Макрон обещал 100 дней на умиротворение, мы обещаем ему 100 дней действий и гнева! <...> В мае делайте, что хотите! Каннский фестиваль, Гран-при Монако, «Ролан-Гаррос», Авиньонский фестиваль могут пройти в темноте, — заявили в объединении.

В четверг, 20 апреля, профсоюз уже отключил свет в аэропорту Монпелье и коллежде Гераулт, когда туда приезал президент Франции Эммануэль Макрон.

Пенсионная реформа является одним из основных детищ главы французского государства. Она предполагает, в частности, постепенное повышение возраста выхода на пенсию к 2030 году с 62 до 64 лет. Повышение коснется всех французов, родившихся с сентября 1961 года.

Протесты по поводу реформы проходят во Франции с января этого года. Несмотря на сложившуюся ситуацию, в марте сенат страны принял реформу, а 14 апреля Конституционный совет поддержал ее. После решения совета Эммануэль Макрон подписал закон.