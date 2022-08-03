Кандидат в премьеры Британии решил избраться с помощью русофобии Кандидат в премьеры Британии Риши Сунак решил избраться с помощью русофобии

Фото: Tejas Sandhu / Keystone Press Agency / Global Look Press

Бывший министр финансов Великобритании и кандидат на пост премьер-министра страны Риши Сунак заявил, что в случае своего избрания ужесточит санкции против России. По его словам, Украину необходимо усиливать, а Москву ослаблять. Он назвал санкции более действующими мерами, чем военная помощь и дипломатия, пишет ТАСС.

Если вы подумаете о том, как мы наносим удары по России в настоящее время, то вы поймете, что речь в первую очередь идет не о прямых военных поставках или дипломатических усилиях, а о санкциях, — рассказал Сунак.

Политик отметил, что вместе с другими министрами финансов он в своё время «пришел за российскими компаниями, за Центробанком, ограничил торговлю российским золотом».

Россия ранее расширила санкции в отношении Великобритании. В черный список попали бывший глава правительства страны Дэвид Кэмерон и еще 38 политиков, бизнесменов и представителей СМИ. В ведомстве пояснили, что расширение санкций является ответом на действия Лондона по насаждению русофобии, распространению недостоверной информации о России и поддержке киевского режима.