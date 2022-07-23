Кандидат на пост британского премьера назвал себя аутсайдером

Фото: Martyn Wheatley / Parsons Media/Global Look Press

Риши Сунак

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании, экс-министр финансов Риши Сунак во время запуска предвыборной кампании в городе Грантем в графстве Линкольншир признался, что считает себя аутсайдером. Тем не менее, он обещал приложить максимум усилий, чтобы завоевать каждый голос, передает телеканал Sky News.

Сегодня начинается моя кампания с членами партии. Моя кампания будет представлять лучшие консервативные ценности. Я сделаю всё, чтобы заслужить каждый голос, но не сомневайтесь, я — аутсайдер, — сказал Сунак.

После отставки Бориса Джонсона в Великобритании началась предвыборная гонка. В финальный тур вышли два кандидата: глава МИД Великобритании Лиз Трасс и с экс-глава Минфина Риши Сунако. В последнем туре голосовать за нового премьера королевства будут все члены партии — около 200 тысяч человек.

Предполагается, что голосование проведут по почте. Результаты огласят 5 сентября, когда парламент возобновит работу после летнего перерыва. Британские СМИ считают явным фаворитом на пост премьер-министра Великобритании Трасс.