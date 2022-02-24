Канцлер ФРГ прокомментировал российскую операцию на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отреагировал в своём Twitter на военные действия на Украине, назвав их вопиющим нарушением международного права. По его словам, Германия решительно осуждает «безрассудный поступок» президента России Владимира Путина и выражает солидарность с Украиной и её народом.

Нападение России на Украину является вопиющим нарушением международного права. Ничто не может оправдать его, — заявил Шольц.

Ранее министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что Германия должна будет покупать газ и уголь не в России, так как военная операция на Украине свидетельствует о несоблюдении Россией норм международного права.

В свою очередь Европейский союз призвал Россию немедленно прекратить военную операцию против Украины. Отмечается, что сегодня лидеры стран ЕС обсудят кризис вокруг Украины и введение ограничительных мер в отношении России. По заявлению представителей ЕС, Россия понесёт существенные последствия за свои действия.

Еврокомиссия же предложит лидерам стран Евросоюза новый пакет санкции против России, среди которых меры против стратегических секторов российской экономики и банков. Это лишит российскую экономику возможности модернизироваться и закроет доступ банков к финансовому рынку Европы, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.