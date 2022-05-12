Канцлер Австрии поставил России «имущественный» ультиматум Нехаммер: Австрия отберёт у «Газпрома» хранилище в Зальцбурге, если он не заполнит его сырьём

Карл Нехаммер / Фото IMAGO/Martin Juen/Global Look Press

Канцлер Австрии Карл Нехаммер пригрозил отнять у «Газпрома» газовое хранилище в Зальцбурге «Хайдах», если компания не будет заполнять его сырьём, передаёт Kronen Zeitung. Он напомнил о важности обеспечения безопасности энергоснабжения на примере создания в республике стратегического резерва газа.

Газовые хранилища заполняются. Мы будем внимательно следить за ситуацией, и если российский «Газпром» не заполнит наше самое большое хранилище, то мы его у них заберём и передадим другим поставщикам, — заявил он.

Издание отмечает, что канцлер имел в виду хранилище «Хайдах», которое в настоящее время де-факто пустое.

Ранее Австрия и нефтегазовая компания OMV согласились платить за газ рублями через счёт в Газпромбанке, где евро будут конвертированы в рубли. По словам Нехаммера, австрийская сторона пришла к выводу, что новая схема оплаты не противоречит санкционным мерам.