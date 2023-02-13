«Как вы только могли»: в ФРГ назвали ошибкой поддержку СП-2 Экс-советник Меркель Хойсген назвал ошибкой поддержку «Северного потока — 2»

Фото: Jörg Carstensen/dpa/Global Look Press

Кристоф Хойсген

Глава Мюнхенской конференции, экс-советник бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель Кристоф Хойсген признался, что совершил ошибку, когда поддержал строительство газопровода «Северный поток — 2», трансляция его выступления велась на сайте бундестага. По словам политика, это решение было вызвано временным контекстом, когда ФРГ отказывалась от атомной энергии. Как он отметил, в 2015 году российский газ считался лучшим вариантом.

Решение по «Северному потоку — 2», которое сегодня каждый сопровождает восклицанием «как вы только могли», можно лишь объяснить контекстом из 2015 года. Это была ситуация, когда после Фукусимы в Германии было принято решение раньше отказаться от атомной энергетики. <...> Для меня не составляет проблемы признать задним числом, что это было неправильным решением, — сказал Хойсген.

Он подчеркнул, что Белый дом возражал против решения Германии поддержать строительство «Северного потока — 2», однако все замечания были проигнорированы.

Ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, из которого следует, что диверсии на «Северных потоках» организовали власти США. По версии расследователя, Вашингтон начал планировать операцию еще в 2021 году, а летом 2022-го под прикрытием учений НАТО водолазы ВМС США заложили взрывчатку, которая была активирована спустя три месяца.

Представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что отрицание властями США причастности к терактам заслуживает доверия. При этом утверждения о вовлеченности США в случившееся он назвал «полной чепухой».