Удары «Солнцепеков» по опорным пунктам ВСУ под Северском сняли на видео Удары огнеметной установки «Солнцепек» по опорным пунктам ВСУ под Северском сняли на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тяжёлая огнемётная система (ТОС) залпового огня ТОС-1А «Солнцепек»

В Сети появилось видео ударов огнеметной установки ТОС-1А «Солнцепек» группировки О («Отважные») по позициям ВСУ в районе Северска. Как пояснил РИА Новости один из военнослужащих, задача комплекса — поражать противника в опорных пунктах, которые занимают в основном иностранные наемники и украинские националисты.

При попадании снаряда образуется избыточное давление, и температура достигает до трех тысяч градусов. Противник обращается в бегство. После нас можно заходить, не боясь противника ни с левой, ни с правой сторон, ни с фронта, — отметил боец ВС РФ.

Он отметил, что основная задача ВС РФ — прожать противника в опорных пунктах. ВСУ постоянно охотятся за огнеметными системами, поэтому место дислокации военной техники приходится менять.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы ведут наступление на позиции ВСУ на четырех направлениях. По данным Минобороны России, положение 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ, действовавшей в районе Северска, было критическим. Потери бригады превышали 70% личного состава.