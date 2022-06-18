«К сожалению он прав»: немцы о словах Путина про провал санкций ЕС Читатели Die Welt согласились со словами Путина о провале антироссийских санкций Запада

Фото: Гавриил Григоров/фотохост-агентство ТАСС

Президент РФ Владимир Путин

Читатели немецкой газеты Die Welt согласились с заявлением президента РФ Владимира Путина о провале антироссийских санкций, сделанным в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022). По словам главы государства, рестрикции ударили по западным странам сильнее, чем по России.

К сожалению, Путин абсолютно прав. В то время как Германия становилась все более и более зависимой от разного рода низкооплачиваемых стран, Россия вернулась к своим корням, — заявил один из читателей издания.

Многие читатели сошлись в мнении, что санкции Евросоюза и США «являются незрелыми». По их словам, Россия сохранит свое сырьевое влияние, а ЕС рано или поздно придется «выпрашивать» энергоносители.

Политики ЕС, наверное, действительно считали, что стоит только отобрать у россиян Apple, McDonalds и т.д., и население восстанет против Путина. А здесь зимой холодно и топливо не по карману, — заметил другой читатель.

Ранее Владимир Путин в своем выступлении на ПМЭФ прокомментировал санкционный блицкриг Запада цитатой американского писателя Марка Твена. Глава страны указал на то, что эта информация была «сильно преувеличена», а операция с рестрикциями провалилась.