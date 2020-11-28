Избившим чернокожего продюсера в Париже полицейским предъявили обвинения

https://static.news.ru/photo/62dd56e8-32d4-11eb-8335-fa163e074e61_660.jpg Фото: Luc Nobout/Keystone Press Agency/Global Look Press

Стражам порядка, причастным к избиению чернокожего продюсера во французской столице, предъявили обвинения, двое из них арестованы.

Ранее прокуратура Парижа ходатайствовала о предварительном заключении троих фигурантов дела, четвёртого обвинение требовало оставить под судебным контролем, то есть подпиской о невыезде. В итоге двух полицейских поместили в место предварительного заключения, двум другим запрещено покидать город, передаёт Parisien.

Трое стражей порядка обвиняются в умышленном насилии со стороны представителя власти, а также в подделке государственных документов, четвёртый получил обвинение в умышленном нанесении вреда продюсеру и другим людям. Речь идёт о полицейском, которого подозревают в использовании шашки со слезоточивым газом.

Инцидент с избиением продюсера Мишеля Цеклера произошёл 21 ноября. Он гулял по улицам Парижа без маски и, увидев полицейских, поспешил скрыться в своей студии, чтобы не получить штраф за нарушение санитарных норм. Полицейские последовали за ним, затем, по словам Цеклера, они ворвались в помещение, стали оскорблять и избивать его, а в студию кинули шашку со слезоточивым газом. Впоследствии продюсер подал жалобу на действия правоохранителей, обвинив их в оскорблениях «расового характера» и «применении чрезмерного насилия». Президент Франции Эммануэль Макарон назвал действия полицейских позором.

Как писал NEWS.ru, полиция Московской области проверяет информацию об избиении врачом пациентки, которая была доставлена в больницу Звенигорода с подозрением на коронавирусную инфекцию. Сам медик опроверг данную информацию.