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19 июля 2025 в 16:59

Избитую за поддержку России украинку обвинили в хулиганстве

В Киеве составили протокол на избитую за поддержку России девушку

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Полиция Киева составила административный протокол за «мелкое хулиганство» на девушку, избитую в столичном метро за поддержку России, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины по городу. На нее набросился с кулаками один из пассажиров.

Полицейские привлекли к административной ответственности девушку, которая в столичном метро высказывалась в пользу [России], — говорится в сообщении.

Уточняется, что девушке могут выписать штраф, назначить общественные работы или административный арест на срок до 15 суток. Кроме того, теперь с ней «будут общаться сотрудники СБУ». При этом неизвестно, привлекли ли к ответственности нападавшего.

По данным украинского издания «Страна.ua», мужчина ударил киевлянку по лицу и ногам после того, как она выкрикнула: «Слава России». Другие пассажиры пожелали ей смерти и предложили выбросить девушку из вагона.

Ранее Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании инцидента с сыном погибшего участника СВО в одной из школ Татарстана. Дети оскорбляли школьника и его отца, а затем избили подростка.

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