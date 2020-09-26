Из статьи главного дипломата ЕС об Украине убрали слова о банкомате

https://static.news.ru/photo/b1286e2a-0000-11eb-827d-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.ua

Жозеп Боррель, глава дипломатии Евросоюза, посетил с официальным визитом Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Представитель ЕС и украинский лидер среди прочих вопросов обсуждали выделение Украине финансовой помощи. По итогам этой встречи на официальном сайте Евросоюза появился отчёт. В нём присутствовала фраза Борреля «ЕС — это не благотворительная организация или банкомат». 26 сентября эта реплика из отчёта исчезла, при этом остальной текст остался без изменений.

Как рассказал изданию «Европейская правда» один из источников, он не слышал такой фразы от Борреля во время встречи главы европейской дипломатии с Зеленским.

Ранее украинский министр финансов Сергей Марченко заявил, что Киев рассчитывает до конца года получить $3,5 млрд от Международного валютного фонда, а также около $2 млрд от Всемирного банка и Евросоюза в качестве макрофинансовой помощи.

Народный депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний резко раскритиковал позицию Киева на переговорах с главой дипломатии ЕС, писал NEWS.ru. По словам нардепа, Боррель отвесил Киеву «очередную оплеуху».