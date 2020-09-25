Нардеп рассказал об унижении Украины со стороны МВФ

https://static.news.ru/photo/99ccf37c-ffa1-11ea-a26a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Народный депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний резко раскритиковал позицию Киева по сотрудничеству с Международным валютным фондом (МВФ).

По его словам, Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель, заявивший, что ЕС не является для Украины «банкоматом», отвесил Киеву «очередную оплеуху». Пресс-релиз выступления Загороднего размещён на сайте партии.

Кроме того, глава дипломатии ЕС отметил, что для получения Украиной кредита в €1,2 млрд от МВФ необходимо наладить взаимодействие с организацией, а также выполнить требования по усилению верховенства права в стране. По мнению Загороднего, украинская власть уже пообещала отдать под контроль Запада и Нацбанк, и судебную систему, и антикоррупционные органы.

Она взяла на себя обязательства и дальше душить народ заоблачными тарифами, крушить остатки нашей многострадальной медицины за какие-то 1,2 миллиарда евро, и получила очередную оплеуху от еврочиновника, который явно приехал с инспекторским визитом, ‒ отметил нардеп.

Он напомнил, что треть годового бюджета Украины тратится на погашение долгов, но Киев в сложной экономической ситуации не собирается вести переговоров о реструктуризации долга или отсрочке выплат.

Власть поменялась — унижение Украины продолжается, ‒ уверен политик.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля призвано положить конец «украинской мечте». Так считает сенатор Алексей Пушков. По его словам, она заключалась в том, чтобы паразитировать на ЕС в благодарность за враждебность к Москве. В беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским Боррель отметил, что ЕС — это не банкомат.