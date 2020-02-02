https://static.news.ru/photo/3c1ec460-45d1-11ea-a3ce-fa163e074e61_660.jpg Spallanzani Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

Учёные из итальянского национального института инфекционных заболеваний Spallanzani рассказали, что смогли изолировать коронавирус. По их мнению, в будущем это должно помочь в разработке вакцины.

Выделить штамм вируса удалось двум сотрудницам Spallanzani в пятницу вечером, пишет Il Messaggero.

Как отметил директор института Джузеппе Ипполито, наличие в лабораториях идентифицированного патогена позволит исследовать механизм заболевания для развития лечения.

Ранее в Италии из-за эпидемии коронавируса в Китае глава итальянского Минздрава Роберто Сперанца подписал распоряжение о прекращении авиационного сообщения с КНР. Исключение составили грузовые рейсы.

Как писал NEWS.ru, 67 граждан России оказались заблокированы на круизном лайнере в порту итальянского города Чивитавеккья. Всех пассажиров не выпускают на сушу из-за китайской пары, у которой были обнаружены симптомы коронавируса. Всем пассажирам запретили покидать лайнер, пока врачи не проведут необходимую экспертизу для выяснения заболевания у туристов из Китая. У пары наблюдаются лихорадка и проблемы с дыханием.

Позднее у них было обнаружено заражение новым типом коронавируса.