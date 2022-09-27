Итальянская премьерка: чего ждать от «собирательницы правых» Джорджи Мелони Европа с опасением смотрит в сторону Рима, где появится самое консервативное правительство со времен Муссолини

Фото: Piero Tenagli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джорджа Мелони

В Италии завершается подсчет голосов на внеочередных парламентских выборах, на которых победила постфашистская партия «Братья Италии» во главе с 45-летней Джорджей Мелони, которая станет первой в истории республики женщиной-премьером. Правда, формирование правительства может занять еще несколько недель. Как пишет The Guardian, в ближайшее время «ожидается торг за посты внутри коалиции». Судя по результатам выборов, которые полностью совпали с прогнозами, Италия получает самый правый кабмин со времен дуче Муссолини.

По итогам голосования в сенат «Братья Италии» Мелони получают 26,3%, антииммиграционная партия «Лига Севера» Маттео Сальвини — 9% и правоцентристская «Вперед, Италия» экс-премьера Сильвио Берлускони (который осуществил мечту и стал сенатором) — 8,3%. На троих они получили 44,4%, то есть устойчивое большинство. Примерно такой же расклад — в нижней палате парламента. Правда, многие итальянцы голосовали без энтузиазма, передавал корреспондент The Guardian с избирательного участка в римском мультикультурном районе Эсквилино.

Такое чувство, что мы плывем на лодке без гребца, — поделился с изданием один из избирателей Карло Руссо. — Все, что мы слышали во время избирательной кампании, — обмен оскорблениями между разными партиями, а вовсе не обмен идеями. В такие моменты сумбура люди обычно отдают голоса тому, кто кажется им самым сильным.

Пожилой владелец газетного киоска Фаусто Маккари также назвал выбор «скудным»: «Когда я смотрю на Берлускони, он напоминает мне комического персонажа. В его возрасте уже не надо заниматься политикой. Все равно что я сейчас попытался бы стать Марадоной».

Между тем правый разворот Италии бурно приветствовали близкие по духу партии во всех столицах Европы и даже за ее пределами. Одним из первых итальянскую коллегу поздравил премьер Польши Матеуш Моравецки из правящей партии «Право и справедливость». Вождь французских консерваторов Марин Ле Пен назвала выбор итальянцев «патриотическим».

Мелони и Сальвини оказали сопротивление угрозе со стороны антидемократического и высокомерного Европейского союза, одержав эту великую победу, — написала Ле Пен.

Немецкая «Альтернатива для Германии» заявила, что в Италии «восторжествовал здравый смысл» — как и до этого ранее в Швеции, где на выборах 15 сентября победили крайне правые «Шведские демократы».

Фото: Nicolas Armer/dpa/Global Look Press

Между тем внутри новой коалиции, которая вырисовывается в Риме, не все так гладко. Все-таки три партии привыкли соперничать. Поговаривают, что в октябре прошлого года, когда «Братья Италии» сумели отобрать голоса у «Лиги» в своих северных «бастионах» на местных выборах, Сальвини назвал Джорджу «занозой в пятой точке». Пока наблюдатели не очень понимают, кого Мелони собирается набрать в свое правительство. Судя по всему, она будет ставить на ключевые должности лояльных персон, однако не ясно, что насчет их профессиональных качеств. Например, до сих пор нет ясности, кто займет один из ключевых постов — главы Минфина. Если в кресло министра внутренних дел вернется Маттео Сальвини, это поставит крест на попытке ЕС провести миграционную реформу. Он сам признавал, что «ждет не дождется, когда снова сможет блокировать суда с мигрантами, заходящие в итальянские порты».

Хотя Мелони также выступает категорически против миграции, а также наркотиков и абортов, она уже пообещала не запрещать прерывание беременности, опасаясь навлечь гнев итальянских женщин. Единственное ограничение, которое действует сегодня в стране, связано с правом врачей отказаться от проведения этой медицинской процедуры по этическим или религиозным соображениям.

Накануне выборов в Италии глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила Риму, что может в будущем лишить его финансовой помощи, если он свернет с демократического пути «не туда» вслед за Польшей и Венгрией. Хотя эта угроза вызывала возмущение в стане правых, эксперты полагают, что Мелони не станет ссориться с Брюсселем.

Вряд ли она начнет раскачивать лодку, по крайней мере — поначалу, поскольку она хочет обеспечить непрерывные потоки денежных средств в Италию в рамках плана по восстановлению экономики после пандемии в размере €191,5 млрд. Это самый крупный транш внутри ЕС. Коалиция заявила, что не стремится пересматривать план, — отмечает The Guardian.

Также после 24 февраля Мелони отказалась от поддержки президента РФ и выступила за антироссийские санкции, а также за поставки вооружений на Украину. К слову, тот же Сальвини, напротив, выступил против санкционной войны ЕС с РФ, заявив, что такая политика «ставит Италию на колени».

Фото: Claudio Furlan/Keystone Press Agency/Global Look Press Маттео Сальвини

Тем временем критики опасаются, что разворот в сторону традиционных ценностей (в понимании итальянских правых) может ударить по свободе слова в стране. Так, современный итальянский писатель Роберто Савиано, выступающий против дискриминации беженцев, получил от сторонников «Братьев Италии» сотни писем с угрозами и требованиями покинуть страну.