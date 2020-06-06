Массовые протесты с приходом лета разразились не только в США, но и в Италии. Как только страна ослабила карантинные ограничения, на улицы нескольких городов вышли сотни людей, называющие себя «оранжевыми жилетами». Они отрицают существование коронавируса и призывают к свержению правительства, которое поместило их в принудительную изоляцию. За массовым недовольством стоят вполне реальные причины: экономика Италии, которая в значительной степени полагается на малый бизнес и туризм, изрядно пострадала за время карантина.

Движение «оранжевых жилетов» зародилось в 2018 году вместе с хорошо известными французскими «жёлтыми жилетами». Тогда политик-популист и генерал карабинеров в отставке Антонио Паппалардо встретился с одним из лидеров «жёлтых жилетов» Дидье Тозином и договорился «устроить революцию в Европе». Впрочем, огонь революции в Италии ему тогда разжечь не удалось. Потребовалась пандемия и её разрушительные последствия для экономики, чтобы гнев итальянцев наконец вылился на улицы.

В начале июня в Риме и Милане состоялись акции протеста, собравшие по несколько сотен людей. Они были одеты в оранжевые жилеты, и, вопреки указаниям властей, не носили медицинские маски и не держали дистанцию. Это объясняется тем, что среди «оранжевых жилетов» много «ковид-диссидентов». Они отрицают существование коронавируса, а ограничительные меры считают попыткой властей отнять у них гражданские права. По данным СМИ, среди собравшихся было немало и тех, кто не считает коронавирус выдумкой, но решил высказаться за отставку правительства Джузеппе Конти. Лидер движения Паппалардо призывал собравшихся не носить медицинские маски, так как он считает угрозу от COVID-19 надуманной.

Эти лёгкие принадлежат мне, — утверждал Паппалардо. — Я сам позабочусь о них.

R4924_italyphotopress via.imago-images.de/Global Look Press

По словам 73-летнего политика, у его движения три цели: свергнуть правительство Джузеппе Конти, вывести Италию из Евросоюза и вернуть национальную валюту — лиру, а также распространить убеждение о том, что пандемии не существует.

Идеология «оранжевых жилетов» представляет собой такую странную смесь из теорий заговора, неподтвержденных обвинений и «ковид-диссиденства», что от движения поспешили дистанцироваться даже ультраправые активисты партии «Лига». Хотя «Лига» в последние дни тоже проводит демонстрации за отставку правительства Конти, лидеры партии призывают митингующих носить маски и соблюдать санитарные нормы.

На данный момент значение движения сложно оценить, — размышляет об «оранжевых жилетах» издание Il Giornale. — Возможно, это ничто, фарс, возникший из трагедии, который уйдёт в прошлое, не оставив следа. Или что-то, что наберёт силу, распространится, найдёт себе более умного и харизматичного лидера, и всё это закончится подрывом ценностей свободы и демократии.

В Италии за время карантина действительно скопился большой протестный потенциал, которым могут воспользоваться популисты различного толка. Экономика республики особенно пострадала от коронавируса не только потому, что она стала первым эпицентром пандемии в Европе, но и из-за зависимости от туризма и сферы услуг. Доля доходов от туризма в ВВП Италии составляет 13%, а промышленность сосредоточена на производстве вин, деликатесов, одежды и товаров роскоши — все эти сферы стали главными проигравшими от карантина в Европе.

Удар пришёлся по малому и среднему бизнесу, в котором заняты 78,1% итальянского населения — больше, чем в среднем по ЕС. Прогнозы для итальянской экономики в этому году тоже хуже, чем среднеевропейские: в то время как для ВВП Евросоюза прогнозируют сокращение на 7%, для Италии эта цифра составляет 9,1%.

Ситуацию усугубляет то, что множество итальянцев, особенно на юге страны, были заняты в «серой» экономике. Они потеряли работу в первую очередь и боятся обращаться за помощью к правительству, так как все эти годы не платили налоги. Вакуум власти в этих регионах заполняют местные мафиозные группировки, которые помогают малоимущим продуктовыми наборами, но в обмен вовлекают их в свою преступную деятельность.