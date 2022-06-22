Названа сумма замороженного в Италии имущества россиян Италия заморозила имущество россиян на €1,7 млрд

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Финансовая гвардия Италии заморозила имущество россиян на сумму более €1,7 млрд, говорится в сводном коммюнике, посвященном годовщине основания ведомства в 1774 году. Проверки были проведены в отношении 1,1 тысячи субъектов, «способствовавших нарушению или угрозе территориальной целостности и суверенитету Украины».

С 23 февраля в связи с российско-украинским кризисом и последовавшей за ним военной эскалацией Финансовая гвардия <...> начала целенаправленные экономические и имущественные проверки в отношении физических и юридических лиц, перечисленных в списках ограничительных мер, введенных Евросоюзом, — сообщили в Фингвардии.

По данным, собранным к 31 мая, рестрикции коснулись 14 субъектов. В их числе здания, транспортные воздушные средства, суда, земли и акции компаний на общую сумму более €1,7 млрд.

Представители Фингвардии ранее указывали на то, что мерой пресечения в отношении «санкционных» активов россиян будет заморозка, а не арест. Такое решение было принято, чтобы сделать невозможным пользование и распоряжение имуществом на время действия ограничительных мер. Отмечалось, что на содержание замороженного имущества Италия потратит €13,7 млн.

Ранее стало известно, что в Ирландии из-за санкций оказались заморожены активы россиян общим объёмом в €1,72 млрд. Под рестрикции попало имущество физических и юридических лиц из России.