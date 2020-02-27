https://static.news.ru/photo/26fd1c8a-5959-11ea-bd5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Duilio Piaggesi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вспышкой коронавируса охвачена лишь небольшая часть Италии. При этом новых очагов заражения нет, заявил министр иностранных дел Луиджи Ди Майо.

Он отметил, что в последние дни циркулирует много ошибочных новостей, которые вредят как экономической отрасли страны, так и её репутации. Однако ситуация стабильна, в Риме выздоровели три пациента, подчеркнул он на пресс-конференции в ассоциации иностранной прессы в итальянской столице.

Очагов только два, и других нет. В Венето вирус затронул 0,2% территории области. В Ломбардии мы говорим о 0,5% территории. Значит, пока в Италии [карантином] затронуты 40–​50 тысяч человек из 60-миллионного населения, — цитирует главу МИД РИА Новости.

Он подчеркнул, что власти не занижают цифры и не намерены делать это в дальнейшем.

Вместе с тем агентство указывает на несоответствие показателей. В то время как Ди Майо объявил, что в общей сложности карантином затронуты 0,1% населённых пунктов в десяти провинциях, где проживают 0,089% населения, в инфографике, которую журналистам раздали на пресс-конференции, было сказано о карантине, введённом в 11 коммунах в Ломбардии и Венето на 0,05% территории всей страны.

Ранее Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Италию, Иран и Корею из-за эпидемии коронавируса. Такую меру предполагается ввести до нормализации ситуации в этих странах, писал NEWS.ru.