Историк: Польша сама себя вычеркнула из победителей в войне

https://static.news.ru/photo/bceb97a8-58a9-11eb-a13a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Польские власти, переписывая историю Второй мировой войны, исключили страну из числа победителей в ней. Об этом заявил доктор исторических наук Михал Глок.

Он пояснил, что до 90-х годов «повествование было нормальным» — Польша вместе с СССР и другими странами вела борьбу с Гитлером, в которой в итоге была одержана победа. Однако потом этот «рассудительный подход» изменился, акценты сместились. На сегодняшний день властями игнорируется годовщина освобождения Варшавы, а Советский Союз называется оккупантом.

Это, к сожалению, результат нашей исторической политики <...>. Сегодня, если мы посмотрим на официальные заявления, то выходит так, что Польши уже нет в числе стран — победителей во Второй мировой войне. По большому счёту, мы сами себя вычеркнули из числа победителей, — цитирует Глока ТАСС.

По его словам, эта ситуация — результат того, что историей занимаются не учёные, а политики. Он также посетовал на то, что польские левые силы упустили момент, когда распространению новой исторической доктрины можно было помешать. Историк добавил, что понадобится много времени и труда, чтобы всё исправить.

Ранее NEWS.ru писал, что секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев назвал извращённой западную трактовку событий Второй мировой войны. По его словам, она направлена на борьбу с современной Россией на международной арене.