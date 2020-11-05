Исключённые из партии Зеленского депутаты подрались в здании Рады

https://static.news.ru/photo/9109fb26-1f78-11eb-8bbd-fa163e074e61_660.jpg Гео Лерос и Александр Юрченко Фото: Кадр из видео/ASPI news/youtube.com

Депутаты Верховной рады Украины Гео Лерос и Александр Юрченко, которых исключили из партии «Слуга народа», подрались в здании парламента.

Инцидент произошёл в момент общения Юрченко с журналистами. Он назвал своего коллегу «Дэо Ланосом», тот услышал это и начал бить парламентария, передаёт «Страна.ua».

Он ведёт себя как преступник, как бандит, как невоспитанная личность, место которой явно не в парламенте. Бил ногами по голове, напал сзади, у меня головокружение. Я вызвал правоохранительные органы и скорую помощь, — рассказал Юрченко.

Лерос в свою очередь заявил, что его оппонент «отрабатывает новый кусочек пирога».

Боюсь, что если Юрченко поедет в больницу, там профессор Преображенский обратно сделает его бродячей собакой и наденет браслет, — сказал он.

Как писал NEWS.ru, Лероса исключили из партии после того, как он с трибуны парламента обвинил президента Владимира Зеленского в нарушении предвыборных обещаний. В конце марта Лерос опубликовал видеозаписи, на которых человек, похожий на Дениса Ермака (брата главы офиса президента), предлагает высокие должности за вознаграждение. После этого правоохранительные органы страны начали расследование. В то же время Зеленский на пресс-конференции 20 мая назвал это дело «пустым» и заявил, что ему известно, кто сделал запись и хотел его шантажировать.