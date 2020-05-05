Интерактивный проект о нацистском концлагере для детей запустили в Польше

https://static.news.ru/photo/33b007aa-8ee5-11ea-8414-fa163e074e61_660.jpg Фото: ipn.gov.pl

Институт национальной памяти Польши запустил интерактивный проект, рассказывающий о единственном детском концлагере, существовавшем на территории Европы в годы Второй мировой войны.

Лагерь находился в городе Лодзь и действовал в 1942–1944 годах. В общей сложности в нём содержались около трёх тысяч детей в возрасте от двух до 16 лет. Большинство из них погибли из-за суровых условий содержания и болезней.

Авторы проекта составили карту лагеря и собрали свидетельства выживших узников. По словам историков, о лагере мало знают не только в Польше, но и за её пределами. Его существование скрывали сами нацисты, а бывшие заключённые стыдились рассказывать о пребывании там. Проект призван ликвидировать этот пробел и рассказать как можно большему количеству людей о преступлениях фашистов, сообщает Daily Mail.

Ранее NEWS.ru писал, что финские СМИ оправдали создание концлагерей в Карелии в годы войны. Издание Ilta-Sanomat опубликовало статью, автор которой утверждает, что лагеря создавались не с целью уничтожения людей, а из опасений диверсий со стороны русских партизан.