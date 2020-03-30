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Гражданин Украины, прилетевший в Португалию из Турции в поисках работы в начале марта, умер от приступа эпилепсии. В аэропорту Лиссабона мужчине отказали во въезде, остановившим его инспекторам миграционной службы грозит до 25 лет лишения свободы за убийство, сообщил председатель союза украинцев в Португалии Павел Садоха.

По его словам, после попытки выяснить причины отказа на мужчину надели наручники и избили, а затем оставили одного в комнате медицинской помощи. Там у украинца произошёл приступ, в результате которого он скончался. Правоохранители изучают законность действий инспекторов.

Суд в Киеве арестовал на два месяца бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару. Экс-главу внешнеполитического ведомства подозревают в убийстве предпринимателя Сергея Старицкого. Тело генерального директора Atlantic Group было найдено в доме бывшего дипломата в феврале. Кожара и его супруга утверждали, что бизнесмен свёл счёты с жизнью, писал NEWS.ru.