«Может волонтерить»: на Украине раскрыли скромную зарплату Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский живет на зарплату примерно 28 тыс. гривен в месяц (около 50 тыс. рублей), сообщает украинское издание Hromadske в своем расследовании. Также у него имеются сбережения, накопленные за время работы над бизнес-проектами.

Утверждается, что зарплата Зеленский в два раза ниже средней заработной платы государственного служащего в стране. Журналисты полагают, что для поддержания привычного уровня жизни украинский лидер использует накопления, сделанные в период его деятельности в студии «Квартал-95».

Зеленский имеет неплохие накопления, он работал в бизнесе успешно, поэтому он может себе это позволить, может волонтерить фактически на этой должности, — сказал экономист Владимир Дубровский.

Ранее СМИ писали, что общественное доверие к украинским властям во главе с Зеленским было подорвано скандалом вокруг уголовного дела о коррупции в энергетическом секторе. Аналитики также отмечают, что этот инцидент привел к ухудшению ситуации с получением финансовой помощи от Европы.