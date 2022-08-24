«Хитрый план»: эксперт об отказе Польши поставлять нефть в ФРГ Аналитик Демидов назвал хитрым планом отказ Польши поставлять нефть в Германию

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Основная причина отказа Польши поставлять нефть на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) немецкого города Шведт связана в первую очередь с запретом на покупку российского сырья с 1 ноября 2022 года, заявил в беседе с NEWS.ru аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики, специалист по строительству транспорта и хранения в нефтегазовой отрасли Владимир Демидов. Он отметил, что сейчас все страны ЕС пытаются максимально заполнить все свои хранилища. По его словам, заявление Варшавы, что НПЗ — наполовину российская компания, — лишь «хитрый польский план».

На данный момент всю нефть, поступающую по нефтепроводам «Дружба» и «Дружба-2», поляки оставляют себе. И если для этого есть повод, что, мол, ваш НПЗ наполовину российская компания, они, безусловно, будут этим пользоваться. Хитрый польский план, как говорится, — сказал Демидов.

Он добавил, что НПЗ в городе Шведт обеспечивает 60% потребности всей Восточной Германии в топливе и последствия польского отказа могут быть крайне тяжелыми. Запасов нефти на предприятии осталось примерно на несколько недель работы. А дальше ГДР может начать выходить из состава ФРГ, заключил эксперт.

Ранее стало известно, что Польша отказалась поставлять нефть в Шведт, что позволило бы предприятию заменить импорт российских энергоресурсов по трубопроводу «Дружба». Причиной Варшава назвала тот факт, что заводом владеет «Роснефть». Сообщается, что предприятие рассчитывает выйти из затруднительного положения за счет поставок сырья из Казахстана.