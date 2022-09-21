Херсонская область войдет в состав России в административных границах Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов: регион войдет в состав РФ в административных границах

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Порт Херсона

Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион войдет в состав России в своих административных границах. Это произойдет, поскольку область почти полностью контролируют союзные силы, отметил он в беседе с РИА Новости.

По итогам референдума вся Херсонская область в ее административных границах войдет полностью в состав Российской Федерации, — подчеркнул представитель ВГА.

Референдум в Херсонской области запланирован на 23–27 сентября. В избирательном бюллетене будет значиться только один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России.

Ранее стало известно, что Кирилл Стремоусов заявил: голосование о будущем Херсонской области пройдет с использованием всех доступных технологий. По его словам, волеизъявлению жителей ничто не помешает, поскольку регион почти полностью находится под контролем союзных сил.