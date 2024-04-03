Харьков «перестал существовать» на Украине Меркурис: Харьков прекратил существование на Украине как промышленный центр

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Харьков прекратил свое существование как крупнейший промышленный и экономический центр Украины, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на Youtube. По его словам, город фактически выключили.

К моменту государственного переворота в 2014 году Харьков был богатейшим городом Украины. Тот факт, что город «выключили», — это существенный удар по всей экономике страны. Многие говорят, что государство может прожить без этого города. Да, это так, но без Харькова потенциал Украины будет намного меньше, — отметил политолог.

Армия РФ с начала спецоперации вывела из строя значительную часть стратегических предприятий в населенном пункте, обратил внимание Меркурис. Большинство заводов в Харькове на данный момент не функционируют, добавил он. Тот факт, что город больше не промышленный центр страны подтверждают и киевские власти, указал эксперт.

Ранее заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин предположил, что Россия может начать наступление на Харьков, однако окончательно говорить о таких планах пока рано. По его словам, если российское командование решит пойти в бой на этом направлении, это будет значить, что ВС РФ четко рассчитали свои силы.