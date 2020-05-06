Грузия поблагодарила Украину за отказ назначать Саакашвили вице-премьером

Число излечившихся от коронавирусной инфекции COVID-19 в Италии за сутки достигло 8014 человек. Это рекордный показатель за всё время эпидемии.

Общее число исцелившихся достигло 93245, передаёт ТАСС со ссылкой на сводку Департамента гражданской защиты. Вместе с тем, снова увеличился и суточный прирост случаев заражения коронавирусом. Выявлено 1444 больных, днём ранее...