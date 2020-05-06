Грузия поблагодарила Украину за отказ назначать Саакашвили вице-премьером

Вице-спикер парламента Грузии Мамука Мдинарадзе выступил с заявлением. Он поблагодарил коллег из Верховной рады Украины за благоразумие и отказ назначать вице-премьером страны Михаила Саакашвили.
Я хочу сказать Раде и нашим коллегам, большей их части большое спасибо за благоразумие и разделение наших позиций. Факт, что в Раде рассмотрение его кандидатуры на должность, о которой шла речь, не произошло, — цитирует политика ТАСС.
Мдинарадзе также отметил, что нельзя назначать преступника на какую-либо политическую должность в дружественной стране.
Я не знаю, назначат ли его советником, консультантом или секретарем. Наверное, на должности секретаря он и кофе без пиарщиков не сможет хорошо сварить. По крайней мере, мы уверены, что парламент поступил так, как это сделал бы законодательный орган любой уважающей себя страны, — подытожил он.
Ранее NEWS.ru информировал, что президент Украины Владимир Зеленский придумал новую должность для Михаила Саакашвили. Его назначат руководителем исполкома Нацсовета реформ страны.